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У ДФС порадили, як правильно
підтвердити сплату податків...

У ДФС порадили, як правильно підтвердити сплату податків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:00

У ДФС порадили, як правильно підтвердити сплату податків...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ДФС.

Дивися повний текст У ДФС порадили, як правильно підтвердити сплату податків з іноземних доходів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:00

Лучше б написали кто больше не считается налоговым резидентом Украины и кому не надо заниматься всей этой бюрократией.
civ
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:02

Да, и мне кажется если человек добровольно заплатил налоги в украине с иностранных доходов, то это не его проблема доказывать справками, апостилями, переводами, заверениями. Это проблема налогового органа проверить информацию, если не доверяет.
civ
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:19

Re: У ДФС порадили, як правильно підтвердити сплату податків

Ссылка на статью
https://www.unn.com.ua/uk/news/1781648- ... h-dokhodiv
Ключевой абзац в тексте на финансах пропущен:
У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.
Patrick
 
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