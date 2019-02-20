Український уряд заклав у витрати бюджету на субсидії суму, яка майже на 20 млрд гривень менша, ніж торік.
Дивися повний текст В уряді анонсували програму скорочення субсидій.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:22
В уряді анонсували програму скорочення субсидій
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Дивися повний текст В уряді анонсували програму скорочення субсидій.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:23
Очередной бред.Экономить дальше некуда,все нормы урезали.Опуститесь на землю.
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