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В уряді анонсували програму
скорочення субсидій

В уряді анонсували програму скорочення субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:22

В уряді анонсували програму скорочення субсидій

Пропонуємо до обговорення:
Український уряд заклав у витрати бюджету на субсидії суму, яка майже на 20 млрд гривень менша, ніж торік.

Дивися повний текст В уряді анонсували програму скорочення субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:23

Очередной бред.Экономить дальше некуда,все нормы урезали.Опуститесь на землю.
sena_2008atp
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