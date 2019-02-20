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В уряді анонсували програму
скорочення субсидій

В уряді анонсували програму скорочення субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:22

В уряді анонсували програму скорочення субсидій

Пропонуємо до обговорення:
Український уряд заклав у витрати бюджету на субсидії суму, яка майже на 20 млрд гривень менша, ніж торік.

Дивися повний текст В уряді анонсували програму скорочення субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:23

Очередной бред.Экономить дальше некуда,все нормы урезали.Опуститесь на землю.
sena_2008atp
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А зачем посты тереть?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:55

  sena_2008atp написав:Очередной бред.Экономить дальше некуда,все нормы урезали.Опуститесь на землю.

скорее под землю :twisted:
морда
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:02

Re: В уряді анонсували програму скорочення субсидій

Кто они такие, кроме того, что они слуги народа на определенный срок, чтобы распоряжаться жизнями людей?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:06

Им по улицам не ходить..Вообще страшные перспективы
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:08

Re: В уряді анонсували програму скорочення субсидій

Так изначально понятно было, что это кидалово. А это Кролик еще затеял, та еще морковка, вместе со Стеной. Стену кто-то видел? То же из субсидиями будет
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:07

  Patrick написав:Так изначально понятно было, что это кидалово. А это Кролик еще затеял, та еще морковка, вместе со Стеной. Стену кто-то видел? То же из субсидиями будет

Начиная с того, что вся разношерстная верхушка тянущих одеяло любителей жизни с майдана не могла априори существенно изменить вектор в стране и начать что-либо прогрессивное. Прибрать к рукам старые потоки и схемы, взметнуть уровень коррупции для личного обогащения да, но не реформы ради благосостояния народа.
Black Jack - White Business
ruvex
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