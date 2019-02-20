Український уряд заклав у витрати бюджету на субсидії суму, яка майже на 20 млрд гривень менша, ніж торік.
Дивися повний текст В уряді анонсували програму скорочення субсидій.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:22
В уряді анонсували програму скорочення субсидій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді анонсували програму скорочення субсидій.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:23
Очередной бред.Экономить дальше некуда,все нормы урезали.Опуститесь на землю.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:55
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:02
Re: В уряді анонсували програму скорочення субсидій
Кто они такие, кроме того, что они слуги народа на определенный срок, чтобы распоряжаться жизнями людей?
Black Jack - White Business
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:08
Re: В уряді анонсували програму скорочення субсидій
Так изначально понятно было, что это кидалово. А это Кролик еще затеял, та еще морковка, вместе со Стеной. Стену кто-то видел? То же из субсидиями будет
Додано: Чет 21 лют, 2019 22:07
Начиная с того, что вся разношерстная верхушка тянущих одеяло любителей жизни с майдана не могла априори существенно изменить вектор в стране и начать что-либо прогрессивное. Прибрать к рукам старые потоки и схемы, взметнуть уровень коррупции для личного обогащения да, но не реформы ради благосостояния народа.
Black Jack - White Business
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