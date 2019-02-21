В уряді анонсували програму скорочення субсидій

Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:24

Люди уже чуть ли не на туалетной бумаге экономят, а в правительстве все считают, что субсидианты их грабят...

Я не против платить по полной, но только в государстве, где Закон - один для всех! Главенство права у нашего президента, почему то даже не упоминалось в его текущей предвыборной программе.

Отказ потребителю в отключении от каких либо услуг - это прямое нарушение Закона о защите прав потребителя!

Возвраты НДС - это разворовывание бюджета!

Ситуативные изменения в Конституции - преступление против народа. Я уже не говорю про постоянные ее нарушения в части прав граждан, на достойную оплату труда, социальные гарантии и потерянный в прошлом тысячелетитии необлагаемый минимум, к которому привязано очень многое, начиная от административных правонарушений.

Вывод один - ни парламент, ни кабмин, ни президент - не выполняют своих должностных обязанностей!