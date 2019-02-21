Український уряд заклав у витрати бюджету на субсидії суму, яка майже на 20 млрд гривень менша, ніж торік.
Дивися повний текст В уряді анонсували програму скорочення субсидій.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:22
В уряді анонсували програму скорочення субсидій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді анонсували програму скорочення субсидій.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:23
Очередной бред.Экономить дальше некуда,все нормы урезали.Опуститесь на землю.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:55
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:08
Re: В уряді анонсували програму скорочення субсидій
Так изначально понятно было, что это кидалово. А это Кролик еще затеял, та еще морковка, вместе со Стеной. Стену кто-то видел? То же из субсидиями будет
Додано: Чет 21 лют, 2019 22:07
Больше того, вся эта разношерстная верхушка тянущих одеяло любителей жизни с майдана не могла априори существенно изменить вектор в стране и начать что-либо прогрессивное. Прибрать к рукам старые потоки и схемы, взметнуть уровень коррупции для личного обогащения да, но не реформы ради благосостояния народа.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:24
Люди уже чуть ли не на туалетной бумаге экономят, а в правительстве все считают, что субсидианты их грабят...
Я не против платить по полной, но только в государстве, где Закон - один для всех! Главенство права у нашего президента, почему то даже не упоминалось в его текущей предвыборной программе.
Отказ потребителю в отключении от каких либо услуг - это прямое нарушение Закона о защите прав потребителя!
Возвраты НДС - это разворовывание бюджета!
Ситуативные изменения в Конституции - преступление против народа. Я уже не говорю про постоянные ее нарушения в части прав граждан, на достойную оплату труда, социальные гарантии и потерянный в прошлом тысячелетитии необлагаемый минимум, к которому привязано очень многое, начиная от административных правонарушений.
Вывод один - ни парламент, ни кабмин, ни президент - не выполняют своих должностных обязанностей!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:04
Re: В уряді анонсували програму скорочення субсидій
я так понял, у тех, кто топил до +18 в этом сезоне выбор очевиден: +15 или как в той песне: "Если хилый сразу в гроб.."
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