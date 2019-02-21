В уряді анонсували програму скорочення субсидій

Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:50

pobytt написав: Люди уже чуть ли не на туалетной бумаге экономят, а в правительстве все считают, что субсидианты их грабят...

Я не против платить по полной, но только в государстве, где Закон - один для всех! Главенство права у нашего президента, почему то даже не упоминалось в его текущей предвыборной программе.

Отказ потребителю в отключении от каких либо услуг - это прямое нарушение Закона о защите прав потребителя!

Возвраты НДС - это разворовывание бюджета!

Ситуативные изменения в Конституции - преступление против народа. Я уже не говорю про постоянные ее нарушения в части прав граждан, на достойную оплату труда, социальные гарантии и потерянный в прошлом тысячелетитии необлагаемый минимум, к которому привязано очень многое, начиная от административных правонарушений.

Вывод один - ни парламент, ни кабмин, ни президент - не выполняют своих должностных обязанностей! Люди уже чуть ли не на туалетной бумаге экономят, а в правительстве все считают, что субсидианты их грабят...Я не против платить по полной, но только в государстве, где Закон - один для всех! Главенство права у нашего президента, почему то даже не упоминалось в его текущей предвыборной программе.Отказ потребителю в отключении от каких либо услуг - это прямое нарушение Закона о защите прав потребителя!Возвраты НДС - это разворовывание бюджета!Ситуативные изменения в Конституции - преступление против народа. Я уже не говорю про постоянные ее нарушения в части прав граждан, на достойную оплату труда, социальные гарантии и потерянный в прошлом тысячелетитии необлагаемый минимум, к которому привязано очень многое, начиная от административных правонарушений.Вывод один - ни парламент, ни кабмин, ни президент - не выполняют своих должностных обязанностей!

Я очень сожалею, но модер стирает, казалось бы официальную информацию кем и зачем были приняты "Государственные гарантии исполнения Судебных решений" в 2011 году.Поэтому выкладываю статью без конкретики:Украинская правящая элита — родная сестра российской, в мозгах которой навсегда засел Коба Джугашвили. Натурально! Вот кто бы ни стал за штурвал родины из него обязательно прет экспроприатор.Сначала эта банда придумывает штраф в сто двадцать пять тысяч за каждого неоформленного работника, потом она же придумывает такие признаки трудовых отношений, при которых дражайшую половину придется оформлять наемным работником, поскольку вы периодически передаете ей деньги, она находится с вами одном помещении и само собой оказывает какие-то услуги. Как минимум три признака трудовых отношений из семи.Во-первых, что за дикая сумма в сто двадцать пять тысяч? Какая цель? Если вам скажут что цель вывести трудовые отношения из тени – не верьте! Никто и никогда не оббивал мебель пудовой кувалдой. Никаких таких созидательных целей у нашей власти нет. Если бы такая цель стояла, то штраф был бы в пять тысяч, но проверяли бы чаще. Дважды оштрафованный бизнесмен (по пять тысяч за каждого работника) моментально бы всех оформил или закрыл бы контору, если не выгодно. Но у нас сначала десять лет никого не поверяют от слова совсем, за это время появляются толпы неоформленного народа, а потом как черт из табакерки выскочит группа захвата, со штрафом в виде кувалды. В результате, простой пекарь получит штраф в треть миллиона, а компания зеленых пацанов, которые полгода разрабатывают мобильное приложение (не факт, что они его смогут продать) влетит на лимон. После чего естественно закроются и те и другие и третьи. Большинство само собой сделают ноги в соседнюю страну. Но нашу правящую банду это не волнует, они живут одним днем, поэтому стоит цель ограбить, а дальше хоть трава не расти.Во-вторых, какого черта вообще государству лезть в трудовые отношения? Любые. Это контракт между одним гражданином и другим гражданином или между гражданином и корпорацией. Какого черта государство требует от работодателя двадцать два процента социального взноса за наемного работника? Это фактически налог на предпринимательскую инициативу. Почему двадцать два? Давайте сразу сто два. А может работник не хочет большую пенсию, потому что он знает, что навряд ли доживет, а если доживет, то минималки ему хватит. Может, работнику нужны деньги именно сейчас – ему за школу заплатить надо и ботинки ребенку купить, и он бы с удовольствием половину этого взноса потратил бы сегодня. А работодатель заплатить их ему не может, потому что платит государству.Чего государство лезет в эти отношения? А почему не сделать, так что государство гарантирует только минимальную пенсию? В таком случае все работодатели и предприниматели, невзирая на лица, платят за каждого работника минимальный единый социальный взнос и минимальную медицинскую страховку.Почему не сделать, так что работник оформляется двумя кликами? – работодатель вносит при приеме на работу ИИН наемного работника в реестр, при увольнении удаляет ИИН бывшего работника из реестра. Все! Больше никакой отчетности по рабочей силе не нужно. И никаких налогов с зарплаты работника предприниматель отчислять не должен априори. Он должен заплатить налог со своего личного дохода. Со своего! А работник со своего. Сам. В конце квартала заполнить декларацию по общему доходу и отнести на почту или отправить по интернету.Естественно ставка налогообложения должна быть прогрессивной. Естественно должен быть минимальный доход, при котором ставка максимум один процент и максимальный доход при котором ставка минимум тридцать пять процентов. Потому что налог на доход – это плата налогоплательщика за пакет государственных услуг, в том числе за охрану имущества, которое в одном случае может быть блохой в кармане, а в другом фабрикой и поместьем в Конче-Заспе. Риски разные и плата за риски должна быть разной. Задача государства только контролировать корреляцию задекларированного дохода с явными расходами. Чтобы не оказалось, что налогоплательщик по декларации годами не имеет дохода, но, тем не менее, у него вилла и крутая машина. Если человек хочет большую пенсию, то он может вносить дополнительные взносы. Опять же сам.В-третьих, почему такие простые мысли не приходят в голову тем, кто нами рулит? Я вам скажу почему. Потому что с точки зрения правящей элиты, мы с вами неблагодарные сволочи и если нам скотам пойти навстречу в этом вопросе, то мы захотим больше. Мы захотим, чтобы участки под застройку оформлялись в два клика, разрешения получались в два клика. И коррупционная рента исчезнет как утренний туман. А с чего господа хорошо жить будут? С чего торбы с наличкой под диванами? С чего поместья у чиновников в заповедниках? Господа могут жить только с ренты. Если пропадает рента, то они прекращают быть господами. Поэтому за эту ренту они будут держаться зубами, а те, кто могут организовать технологичный бизнес, не связанный с откатами, будут уезжать туда, где им не делают нервы. Валовой продукт будет падать. Совокупный доход граждан уменьшаться. Дефицит Пенсионного фонда будет расти. Вы за это даже не сомневайтесь. В конце концов, все навернется медным тазом. Господа к тому времени уже будут писать мемуары в цивилизованных странах о том, как не получилось создать страну мечты. А мы останемся здесь с разрушенной страной и населением, на девяносто процентов состоящим из неработающих граждан преклонного возраста."- "ЭлитЭ"