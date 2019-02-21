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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:13
Re: В уряді анонсували програму скорочення субсидій
В итоге это программа по сокращению населения.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:17
Ой, да схема уничтожения льгот с помощью их монетизацией льгот(субсидии) и постепенной сокращения субсидий до 0, уже известна давно.
Допустим "Бесплатный проезд пенсионеров" заменяют субсидией, потом ставят доп. условия чтобы получить субсидию, параллельно снижая субсидию.
А лет через 5 стоимость(сложность) оформления субсидии начинает превышать саму субсидию.
И субсидией перестают пользоваться.
Вот так без шума и пыли отменяют льготы.
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