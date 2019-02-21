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В уряді анонсували програму
скорочення субсидій

В уряді анонсували програму скорочення субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:13

Re: В уряді анонсували програму скорочення субсидій

В итоге это программа по сокращению населения.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:17

Ой, да схема уничтожения льгот с помощью их монетизацией льгот(субсидии) и постепенной сокращения субсидий до 0, уже известна давно.
Допустим "Бесплатный проезд пенсионеров" заменяют субсидией, потом ставят доп. условия чтобы получить субсидию, параллельно снижая субсидию.
А лет через 5 стоимость(сложность) оформления субсидии начинает превышать саму субсидию.
И субсидией перестают пользоваться.
Вот так без шума и пыли отменяют льготы.
Yura_Gag
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