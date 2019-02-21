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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:13
Re: В уряді анонсували програму скорочення субсидій
В итоге это программа по сокращению населения.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:17
Ой, да схема уничтожения льгот с помощью их монетизацией льгот(субсидии) и постепенной сокращения субсидий до 0, уже известна давно.
Допустим "Бесплатный проезд пенсионеров" заменяют субсидией, потом ставят доп. условия чтобы получить субсидию, параллельно снижая субсидию.
А лет через 5 стоимость(сложность) оформления субсидии начинает превышать саму субсидию.
И субсидией перестают пользоваться.
Вот так без шума и пыли отменяют льготы.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:21
Re: В уряді анонсували програму скорочення субсидій
Действительно схема обворовывания простая, утвердить прожиточный минимум и минимальную зарплату без учета тарифов. Значит официально работающий человек получающий зарплату исходя из таких расчетов, должен еще найти средства на оплату услуг на стороне. Субсидия с постоянно уменьшающимися социальными нормами - лишь затравка для отвлечения от основной идеи, грабежа неподъемными тарифами.
И после подобного еще удивляемся неофициальным зарплатам в конвертах. Все это изначально заложено в качестве одностороннего интереса в антисоциальном расчете самим правительством и является всего лишь неотъемлимой обратной связью на несправедливое воздействие.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:03
Тарифи доволі високі, але прикол що підключення до них - взгалаі в жодні рамки не йде. 1 кВт потужності для житла - 3тис грн, підключити газ, якщо труба 15 метрів від будинку проходить - 50 тис грн.
І з екеномією є багато нюансів - на вулиці було +11 минулого тижня, в квартирах так котельні гріли ніби -11. Типу і економити треба, але це не в цілях котелень, і облгазів - в них тоді прибутки падають
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