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В уряді анонсували програму
скорочення субсидій

В уряді анонсували програму скорочення субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:13

Re: В уряді анонсували програму скорочення субсидій

В итоге это программа по сокращению населения.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:17

Ой, да схема уничтожения льгот с помощью их монетизацией льгот(субсидии) и постепенной сокращения субсидий до 0, уже известна давно.
Допустим "Бесплатный проезд пенсионеров" заменяют субсидией, потом ставят доп. условия чтобы получить субсидию, параллельно снижая субсидию.
А лет через 5 стоимость(сложность) оформления субсидии начинает превышать саму субсидию.
И субсидией перестают пользоваться.
Вот так без шума и пыли отменяют льготы.
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:21

Re: В уряді анонсували програму скорочення субсидій

Действительно схема обворовывания простая, утвердить прожиточный минимум и минимальную зарплату без учета тарифов. Значит официально работающий человек получающий зарплату исходя из таких расчетов, должен еще найти средства на оплату услуг на стороне. Субсидия с постоянно уменьшающимися социальными нормами - лишь затравка для отвлечения от основной идеи, грабежа неподъемными тарифами.
И после подобного еще удивляемся неофициальным зарплатам в конвертах. Все это изначально заложено в качестве одностороннего интереса в антисоциальном расчете самим правительством и является всего лишь неотъемлимой обратной связью на несправедливое воздействие.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:03

Тарифи доволі високі, але прикол що підключення до них - взгалаі в жодні рамки не йде. 1 кВт потужності для житла - 3тис грн, підключити газ, якщо труба 15 метрів від будинку проходить - 50 тис грн.
І з екеномією є багато нюансів - на вулиці було +11 минулого тижня, в квартирах так котельні гріли ніби -11. Типу і економити треба, але це не в цілях котелень, і облгазів - в них тоді прибутки падають
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:11

Re: В уряді анонсували програму скорочення субсидій

  Kudrjavuy написав:Естественно ставка налогообложения должна быть прогрессивной. Естественно должен быть минимальный доход, при котором ставка максимум один процент и максимальный доход при котором ставка минимум тридцать пять процентов. Потому что налог на доход – это плата налогоплательщика за пакет государственных услуг, в том числе за охрану имущества, которое в одном случае может быть блохой в кармане, а в другом фабрикой и поместьем в Конче-Заспе. Риски разные и плата за риски должна быть разной. Задача государства только контролировать корреляцию задекларированного дохода с явными расходами. Чтобы не оказалось, что налогоплательщик по декларации годами не имеет дохода, но, тем не менее, у него вилла и крутая машина. Если человек хочет большую пенсию, то он может вносить дополнительные взносы. Опять же сам.

С якого переляку податок має бути прогресивний? допустимо одна людина отримує 5 тис грн + отримує субсидію, інша отримує 50 тис грн. мало того що платить за всі компослуги, і навіть при тому ж % сума від відносних 10% податку це не 500 грн а 5тис грн, отримує набагато менше від держави в замін (школи, медицина, однакові а субсидії інші отримують) то має ще віддавати додатково 10-15 додаткових тисяч? АБо зробити щоб податок йшов реально на прибуток (після виплат то ї ж комуналки) + можливість платити батькам пенсію, по 5 тис кожному. а не віддавати в бюджет 20 тис грн кожного місяця а батьки в той же час з бюджету отримували 3 тис грн на двох
Мені здається що люди мають прагнути щоб всі були багатші, а не всіх бідними зробити.
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:23

пора уже убирать этот антинародный режим...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:27

Cler
Народный поможет хатынки в 1000 м кв с бассейнами задёшево отапливать дешевым газом за счет бюджета, да?
komp
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  #<12
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