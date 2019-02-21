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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:13
Re: В уряді анонсували програму скорочення субсидій
В итоге это программа по сокращению населения.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:17
Ой, да схема уничтожения льгот с помощью их монетизацией льгот(субсидии) и постепенной сокращения субсидий до 0, уже известна давно.
Допустим "Бесплатный проезд пенсионеров" заменяют субсидией, потом ставят доп. условия чтобы получить субсидию, параллельно снижая субсидию.
А лет через 5 стоимость(сложность) оформления субсидии начинает превышать саму субсидию.
И субсидией перестают пользоваться.
Вот так без шума и пыли отменяют льготы.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:21
Re: В уряді анонсували програму скорочення субсидій
Действительно схема обворовывания простая, утвердить прожиточный минимум и минимальную зарплату без учета тарифов. Значит официально работающий человек получающий зарплату исходя из таких расчетов, должен еще найти средства на оплату услуг на стороне. Субсидия с постоянно уменьшающимися социальными нормами - лишь затравка для отвлечения от основной идеи, грабежа неподъемными тарифами.
И после подобного еще удивляемся неофициальным зарплатам в конвертах. Все это изначально заложено в качестве одностороннего интереса в антисоциальном расчете самим правительством и является всего лишь неотъемлимой обратной связью на несправедливое воздействие.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:03
Тарифи доволі високі, але прикол що підключення до них - взгалаі в жодні рамки не йде. 1 кВт потужності для житла - 3тис грн, підключити газ, якщо труба 15 метрів від будинку проходить - 50 тис грн.
І з екеномією є багато нюансів - на вулиці було +11 минулого тижня, в квартирах так котельні гріли ніби -11. Типу і економити треба, але це не в цілях котелень, і облгазів - в них тоді прибутки падають
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:11
Re: В уряді анонсували програму скорочення субсидій
С якого переляку податок має бути прогресивний? допустимо одна людина отримує 5 тис грн + отримує субсидію, інша отримує 50 тис грн. мало того що платить за всі компослуги, і навіть при тому ж % сума від відносних 10% податку це не 500 грн а 5тис грн, отримує набагато менше від держави в замін (школи, медицина, однакові а субсидії інші отримують) то має ще віддавати додатково 10-15 додаткових тисяч? АБо зробити щоб податок йшов реально на прибуток (після виплат то ї ж комуналки) + можливість платити батькам пенсію, по 5 тис кожному. а не віддавати в бюджет 20 тис грн кожного місяця а батьки в той же час з бюджету отримували 3 тис грн на двох
Мені здається що люди мають прагнути щоб всі були багатші, а не всіх бідними зробити.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:27
Cler
Народный поможет хатынки в 1000 м кв с бассейнами задёшево отапливать дешевым газом за счет бюджета, да?
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:14
при овоще цена на газ была пропорциональна годовому расходу газа домохозяйством - было три градации цены. Но рехворматоры почему-то убрали этот действительно стимулирующий к экономии и не позволяющий отапливать "хатынки в 1000 м кв с бассейнами задёшево". что скажете на это?
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:29
Джихад не иначе.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:33
Вам креститься необходимо!
Речь идёт о том, что при сегодняшнем уровне цен прожиточный минимум должен составлять не менее 20 000 грн из которых минимальный прожиточный минимум по "социальным нормам" составляет 3-5 тысячь грн.
20 000 грн - это по идее не облагаемый налогом прожиточный минимум в Украине.
C него рассчитывается и пенсия!
Все должны жить в домах с 1000 квадратных метрах. С не порочащими людское достоинство условиями.
А не на 3 тысячи на двох!
Т.Е. только на "монетизации субсидий" из кармана Ваших родителей вытянули от 6 до 10 тысяч грн. по сегодняшнему курсу.
В то же время, я просто уверен, у каждого напёрсточника, что имеет 1000 метров жилой - субсидируются и оплачиваются за счёт соседей или бюджета.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 22 лют, 2019 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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