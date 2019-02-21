В уряді анонсували програму скорочення субсидій

Kudrjavuy написав:

Естественно ставка налогообложения должна быть прогрессивной. Естественно должен быть минимальный доход, при котором ставка максимум один процент и максимальный доход при котором ставка минимум тридцать пять процентов. Потому что налог на доход – это плата налогоплательщика за пакет государственных услуг, в том числе за охрану имущества, которое в одном случае может быть блохой в кармане, а в другом фабрикой и поместьем в Конче-Заспе. Риски разные и плата за риски должна быть разной. Задача государства только контролировать корреляцию задекларированного дохода с явными расходами. Чтобы не оказалось, что налогоплательщик по декларации годами не имеет дохода, но, тем не менее, у него вилла и крутая машина. Если человек хочет большую пенсию, то он может вносить дополнительные взносы. Опять же сам.