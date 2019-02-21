В уряді анонсували програму скорочення субсидій

ruvex написав:Действительно схема обворовывания простая, утвердить прожиточный минимум и минимальную зарплату без учета тарифов. Значит официально работающий человек получающий зарплату исходя из таких расчетов, должен еще найти средства на оплату услуг на стороне. Субсидия с постоянно уменьшающимися социальными нормами - лишь затравка для отвлечения от основной идеи, грабежа неподъемными тарифами.
И после подобного еще удивляемся неофициальным зарплатам в конвертах. Все это изначально заложено в качестве одностороннего интереса в антисоциальном расчете самим правительством и является всего лишь неотъемлимой обратной связью на несправедливое воздействие.
Наконец то!
Остальное лавируется курсовой стоимостью национального средства расчёта.
В пропаганде кликушами наёмными это приподносится, как "пакращання" - благо народ не сильно грамотен.
Пожалуйста, объясните остальным!
Бо модер уже запарился мои посты подтирать.