RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді анонсували програму
скорочення субсидій

В уряді анонсували програму скорочення субсидій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:40

  ruvex написав:Действительно схема обворовывания простая, утвердить прожиточный минимум и минимальную зарплату без учета тарифов. Значит официально работающий человек получающий зарплату исходя из таких расчетов, должен еще найти средства на оплату услуг на стороне. Субсидия с постоянно уменьшающимися социальными нормами - лишь затравка для отвлечения от основной идеи, грабежа неподъемными тарифами.
И после подобного еще удивляемся неофициальным зарплатам в конвертах. Все это изначально заложено в качестве одностороннего интереса в антисоциальном расчете самим правительством и является всего лишь неотъемлимой обратной связью на несправедливое воздействие.

Наконец то!
Остальное лавируется курсовой стоимостью национального средства расчёта.
В пропаганде кликушами наёмными это приподносится, как "пакращання" - благо народ не сильно грамотен.

Пожалуйста, объясните остальным!
Бо модер уже запарился мои посты подтирать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6471
З нами з: 20.09.12
Подякував: 620 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:18

  Cler написав:пора уже убирать этот антинародный режим...


Осторожнее, а то определят в соседнюю камеру с народным депутатом. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6502
З нами з: 30.11.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:20

Субсидии надо только пенсам и инвалидам оставить, а у кого руки и ноги есть нефиг скиглить.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6502
З нами з: 30.11.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:22

  Ratatui написав:Субсидии надо только пенсам и инвалидам оставить, а у кого руки и ноги есть нефиг скиглить.

Согласен, этим ур** в ВР и прочим прихлебателям - министрам, судьям, советникам там разным по лопате в руки и от забора и до вечера.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7282
З нами з: 03.11.08
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1111 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:43

  ruvex написав:
  Ratatui написав:Субсидии надо только пенсам и инвалидам оставить, а у кого руки и ноги есть нефиг скиглить.

Согласен, этим ур** в ВР и прочим прихлебателям - министрам, судьям, советникам там разным по лопате в руки и от забора и до вечера.

Как раз работать их не заставить.
А гений этого "кульбита" жилец "дома Гари Потера" у Одессе.
Т.Е. их количество необходимо сокращать, но здесь существует клан "смотрящих" .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6471
З нами з: 20.09.12
Подякував: 620 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Держстат назвав частку субсидій в ресурсах громадян...
R2 » П'ят 22 лют, 2019 16:39
1 32
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 16:39
Moimir
В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів... 1 ... 5, 6, 7
R2 » П'ят 15 лют, 2019 16:19
66 4528
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 11:08
Patrick
Середній розмір субсидій по Києву: названо цифри
R2 » Чет 21 лют, 2019 12:40
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 12:40
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.