В уряді анонсували програму скорочення субсидій

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ruvex написав:Действительно схема обворовывания простая, утвердить прожиточный минимум и минимальную зарплату без учета тарифов. Значит официально работающий человек получающий зарплату исходя из таких расчетов, должен еще найти средства на оплату услуг на стороне. Субсидия с постоянно уменьшающимися социальными нормами - лишь затравка для отвлечения от основной идеи, грабежа неподъемными тарифами. И после подобного еще удивляемся неофициальным зарплатам в конвертах. Все это изначально заложено в качестве одностороннего интереса в антисоциальном расчете самим правительством и является всего лишь неотъемлимой обратной связью на несправедливое воздействие.
Наконец то! Остальное лавируется курсовой стоимостью национального средства расчёта. В пропаганде кликушами наёмными это приподносится, как "пакращання" - благо народ не сильно грамотен. Пожалуйста, объясните остальным! Бо модер уже запарился мои посты подтирать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ratatui написав:Субсидии надо только пенсам и инвалидам оставить, а у кого руки и ноги есть нефиг скиглить.
Согласен, этим ур** в ВР и прочим прихлебателям - министрам, судьям, советникам там разным по лопате в руки и от забора и до вечера.
А вот и официальное заявление, на подтверждение моих слов:
"Монетизация субсидий", это прежде всего кидалово пенсионеров. Критических специальностей, что работтают, служат на Государство(11 категорий). Сокращение размера долга пенсионного фонда Украины. Цифры я означил ранее.
К стати, меры, депутанты повыше, имеют ....по коммунальным платежам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.