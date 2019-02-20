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Як отримати онлайн-довідку
про доходи: податкова...

Як отримати онлайн-довідку про доходи: податкова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:24

Як отримати онлайн-довідку про доходи: податкова...

Пропонуємо до обговорення:
Скористатися ним можна через електронний кабінет платника податків на веб-порталі ДФС.

Дивися повний текст Як отримати онлайн-довідку про доходи: податкова запустила новий сервіс.
R2
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А не проще было при регистрации почтой пароль высылать к своему кабинету. Зачем эта вся волокита с ключами, заполнением, особенно для бабушек?
civ
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:33

Re: Як отримати онлайн-довідку про доходи: податкова...

civ написав:А не проще было при регистрации почтой пароль высылать к своему кабинету. Зачем эта вся волокита с ключами, заполнением, особенно для бабушек?
А может вообще без пароля, совсем никакой волокиты :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:36

Я просто привожу пример развитых стран, а гондурас АКА украина к ним не относится.
civ
 
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