Скористатися ним можна через електронний кабінет платника податків на веб-порталі ДФС.
Дивися повний текст Як отримати онлайн-довідку про доходи: податкова запустила новий сервіс.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:24
Як отримати онлайн-довідку про доходи: податкова...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як отримати онлайн-довідку про доходи: податкова запустила новий сервіс.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:24
А не проще было при регистрации почтой пароль высылать к своему кабинету. Зачем эта вся волокита с ключами, заполнением, особенно для бабушек?
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:33
Re: Як отримати онлайн-довідку про доходи: податкова...
А может вообще без пароля, совсем никакой волокиты
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:24
Нет проблем получить ключ. Если пользуетесь П24, вообще 0 проблем - 3 минуты. Я заходил, смотрел свой стаж на сайте ПФ. Для ДФС этот ключ тоже подходит.
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