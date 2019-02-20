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Українці можуть поскаржитися на тарифи за газ та світло...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:12
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг презентували мобільний додаток «Енергетика онлайн» для смартфонів, за допомогою якого споживачі можуть перевірити, наскільки правильно постачальник електроенергії чи газу нарахував їм суму у платіжці.
Дивися повний текст Українці можуть поскаржитися на тарифи за газ та світло через мобільний додаток
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Додано: Чет 21 лют, 2019 21:14
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