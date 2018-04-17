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В Україні зросли обсяги роздрібної торгівлі: рейтинг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:46
Пропонуємо до обговорення:
У січні обсяги роздрібної торгівлі в Україні збільшились на 6,3% у порівнянні з січнем 2017 року.
Дивися повний текст В Україні зросли обсяги роздрібної торгівлі: рейтинг областей (таблиця)
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Додано: Чет 21 лют, 2019 21:46
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