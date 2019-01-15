Про це повідомила прокуратура Києва.
Дивися повний текст В Одессі затримали двох підозрюваних у фіктивній торгівлі акціями Tesla.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:10
В Одессі затримали двох підозрюваних у фіктивній...
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Дивися повний текст В Одессі затримали двох підозрюваних у фіктивній торгівлі акціями Tesla.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:10
В том то и проблема что в Украине нету ни одного рынка ценных бумаг и ни одной биржи ценных бумаг.
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