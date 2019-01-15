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В Одессі затримали двох
підозрюваних у фіктивній...

В Одессі затримали двох підозрюваних у фіктивній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:10

В Одессі затримали двох підозрюваних у фіктивній...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прокуратура Києва.

Дивися повний текст В Одессі затримали двох підозрюваних у фіктивній торгівлі акціями Tesla.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:10

В том то и проблема что в Украине нету ни одного рынка ценных бумаг и ни одной биржи ценных бумаг.
-Segey-
 
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