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Shell займатиметься спорудженням у Норвегії...
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:21
Пропонуємо до обговорення:
Нафтогазовий гігант Shell і американська компанія Makani (входить до холдингу Alphabet) розпочали великий спільний проект зі спорудження берегової електростанції вітряного типу в Норвегії. Її планують побудувати на основі вітрогенератора у вигляді повітряного змія.
Дивися повний текст Shell займатиметься спорудженням у Норвегії вітрогенераторів у вигляді повітряних зміїв (фото)
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:22
На примере этой страны мы можем наблюдать, какой будет планета лет через 100. При благоприятном сценарии...
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ceba