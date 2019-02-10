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Трамп хоче швидше впровадити
6G технологію, якої ще нема

Трамп хоче швидше впровадити 6G технологію, якої ще нема
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:37

Трамп хоче швидше впровадити 6G технологію, якої ще нема

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп заявив про те, що хоче впровадити в Сполучених Штатах не тільки п'яте покоління мобільного зв'язку - 5G, а й технологію 6G, якої ще нема.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:54

Молодец Трамп. Толи дело у нас. Все что только можно блокируется на уровне гос-ва. Поэтому и живем в Ж...
otg
 
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