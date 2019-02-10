Президент США Дональд Трамп заявив про те, що хоче впровадити в Сполучених Штатах не тільки п'яте покоління мобільного зв'язку - 5G, а й технологію 6G, якої ще нема.
Дивися повний текст Трамп хоче швидше впровадити 6G технологію, якої ще нема.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:37
Трамп хоче швидше впровадити 6G технологію, якої ще нема
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Дивися повний текст Трамп хоче швидше впровадити 6G технологію, якої ще нема.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:54
Молодец Трамп. Толи дело у нас. Все что только можно блокируется на уровне гос-ва. Поэтому и живем в Ж...
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