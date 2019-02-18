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Названо дату закриття
Шулявського мосту

Названо дату закриття Шулявського мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:27

Названо дату закриття Шулявського мосту

Пропонуємо до обговорення:
Перекриття проїзду й початок демонтажних робіт на Шулявському шляхопроводі розпочнеться з 15 березня.

Дивися повний текст Названо дату закриття Шулявського мосту.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:27

А озвучить дату завершения ремонта не приннято?
Или планирование работ без конечного срока это стандартная практика для КГГА ?
cia
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:49

Re: Названо дату закриття Шулявського мосту

это коллапс.
надо было китайцев пригласить, они бы за месяц управились
ну, ниче, может кто-то машиной перестанет пользоваться - воздух почище будет
вся движуха на въезд/выезд перестроится на Комарова и Краснозвездный, будет веселуха
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:00

Re: Названо дату закриття Шулявського мосту

  sequence написав:надо было китайцев пригласить, они бы за месяц управились

Для китайцев месяц-это долго. Два дня на такое дело. Вот видео


Или голландцев пригласить


Но тогда бы бюджет мог сдуться с 600 млн до 60.
60 млн за 2 дня-это много. а 600 млн за 500 дней-самое оно. 1 200 000 в день....

Кстати, японцы после взрыва на Фукусиме консультировались у украинцев относительно ликвидации последствий...Умеют ли наши перенимать опыт??? Вопрос
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:07

Serg-ik я видел все это, но даже не предлагал - ясное дело, что китайцам будут мешать наши, поэтому месяц
sequence
 
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