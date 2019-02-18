Перекриття проїзду й початок демонтажних робіт на Шулявському шляхопроводі розпочнеться з 15 березня.
Дивися повний текст Названо дату закриття Шулявського мосту.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:27
Названо дату закриття Шулявського мосту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо дату закриття Шулявського мосту.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:27
А озвучить дату завершения ремонта не приннято?
Или планирование работ без конечного срока это стандартная практика для КГГА ?
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:49
Re: Названо дату закриття Шулявського мосту
это коллапс.
надо было китайцев пригласить, они бы за месяц управились
ну, ниче, может кто-то машиной перестанет пользоваться - воздух почище будет
вся движуха на въезд/выезд перестроится на Комарова и Краснозвездный, будет веселуха
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:00
Re: Названо дату закриття Шулявського мосту
Для китайцев месяц-это долго. Два дня на такое дело. Вот видео
Или голландцев пригласить
Но тогда бы бюджет мог сдуться с 600 млн до 60.
60 млн за 2 дня-это много. а 600 млн за 500 дней-самое оно. 1 200 000 в день....
Кстати, японцы после взрыва на Фукусиме консультировались у украинцев относительно ликвидации последствий...Умеют ли наши перенимать опыт??? Вопрос
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:07
Serg-ik я видел все это, но даже не предлагал - ясное дело, что китайцам будут мешать наши, поэтому месяц
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