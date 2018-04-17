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Перевірки бізнесу по-новому: Нефьодов розповів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:34
Пропонуємо до обговорення:
Про розповів перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.
Дивися повний текст Перевірки бізнесу по-новому: Нефьодов розповів про покарання для інспекторів
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:34
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