Про розповів перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.
Дивися повний текст Перевірки бізнесу по-новому: Нефьодов розповів про покарання для інспекторів.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:34
Перевірки бізнесу по-новому: Нефьодов розповів про...
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Дивися повний текст Перевірки бізнесу по-новому: Нефьодов розповів про покарання для інспекторів.
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