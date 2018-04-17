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Перевірки бізнесу по-новому:
Нефьодов розповів про...

Перевірки бізнесу по-новому: Нефьодов розповів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:34

Перевірки бізнесу по-новому: Нефьодов розповів про...

Пропонуємо до обговорення:
Про розповів перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

Дивися повний текст Перевірки бізнесу по-новому: Нефьодов розповів про покарання для інспекторів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:34

І це перемога!
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jeugen
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