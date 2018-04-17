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Перевірки бізнесу по-новому:
Нефьодов розповів про...

Перевірки бізнесу по-новому: Нефьодов розповів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:34

Перевірки бізнесу по-новому: Нефьодов розповів про...

Пропонуємо до обговорення:
Про розповів перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

Дивися повний текст Перевірки бізнесу по-новому: Нефьодов розповів про покарання для інспекторів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:34

І це перемога!
Зрадофіли - ви де?
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:17

jeugen ..это еще ДАЛЕКО НЕ "перемога"!! поясню: в первую очередь фискальный орган должен выполнять консультативную, предупредительную, инспекционную//превентивную функцию.. т.е., если на инспектируемом предприятии выявлены какие-либо нарушения, следует оценивать их а) природу - сознательно//Несознательно допущены, б) размер нарушения и соизмеримость ответсвенности- часто за нарушение в 3..100грн - штрафы достигают десятков тысяч!! и т.д.. инспекция должна в первую очередь ПРЕДУПРЕЖДАТЬ возможные нарушения в налоговой сфере, для начала "погрозить пальчиком", посоветовать - КАК избежать нарушения.. и лишь только для либо совсем тупых, либо для явных "уклонистов" применять драконовские меры "принуждения" со всеми вытекающими!!.. ну как-то так...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:51

jeugen

Вам так хочется кого нибудь облаять? И не важно на какую тему? Это типо вызов на бой?? Гиперактивный Вы наш.
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:01

сова
Це мені так хочеться, що в Україні запрацювала відповідальність кожного за виконані чи не виконані дії.
Наразі це все вибірково.
Заходили в міськвиконком? Як там стрілки переводять і чомусь завершальною ланкою стрілок є той, до якого звернувся спочатку, але він вже у відрядженні.
jeugen
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