Про розповів перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.
Дивися повний текст Перевірки бізнесу по-новому: Нефьодов розповів про покарання для інспекторів.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:34
Перевірки бізнесу по-новому: Нефьодов розповів про...
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Дивися повний текст Перевірки бізнесу по-новому: Нефьодов розповів про покарання для інспекторів.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:17
jeugen ..это еще ДАЛЕКО НЕ "перемога"!! поясню: в первую очередь фискальный орган должен выполнять консультативную, предупредительную, инспекционную//превентивную функцию.. т.е., если на инспектируемом предприятии выявлены какие-либо нарушения, следует оценивать их а) природу - сознательно//Несознательно допущены, б) размер нарушения и соизмеримость ответсвенности- часто за нарушение в 3..100грн - штрафы достигают десятков тысяч!! и т.д.. инспекция должна в первую очередь ПРЕДУПРЕЖДАТЬ возможные нарушения в налоговой сфере, для начала "погрозить пальчиком", посоветовать - КАК избежать нарушения.. и лишь только для либо совсем тупых, либо для явных "уклонистов" применять драконовские меры "принуждения" со всеми вытекающими!!.. ну как-то так...
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:51
jeugen
Вам так хочется кого нибудь облаять? И не важно на какую тему? Это типо вызов на бой?? Гиперактивный Вы наш.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:01
сова
Це мені так хочеться, що в Україні запрацювала відповідальність кожного за виконані чи не виконані дії.
Наразі це все вибірково.
Заходили в міськвиконком? Як там стрілки переводять і чомусь завершальною ланкою стрілок є той, до якого звернувся спочатку, але він вже у відрядженні.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:07
Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:48
Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:55
jeugen Читайте налоговый кодекс вместе с Нефедовым и будет вам счастье
Вот если бы за результаты проверки была бы ответственность то да, а то приходят (по закону) но пишут ахинею и все в порядке. В общем ни о чем. Но для упоротых сойдет за перемогу.
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