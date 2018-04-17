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Перевірки бізнесу по-новому: Нефьодов розповів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:08
jeugen написав:Igorten
Читайте статтю повністтю.
Еще раз повторяю "ни о чем", вам десять раз повторить ?
за власною ініціативою, на підприємство, на яке йому хочеться
дальше он идет на ..., собственно все.
Да ладно не расстраивайтесь, реально важная победа побед, но после гиперлупа
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:30
Igorten написав:
Еще раз повторяю "ни о чем", вам десять раз повторить ?
Я, власне, про те, що перевірка має виконуватися за ЧЕК-листом. А в ЧЕК-листі можна відмітити "присутньо працює","присутньо не працює","відсутньо".
Ахінея?
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:41
jeugen написав: Igorten написав:
Еще раз повторяю "ни о чем", вам десять раз повторить ?
Я, власне, про те, що перевірка має виконуватися за ЧЕК-листом. А в ЧЕК-листі можна відмітити "присутньо працює","присутньо не працює","відсутньо".
Ахінея?
Вы уж извините, минут 5 ломал голову, ну я и не претендую на гения, в лучшем случае выше среднего (проходил тест)
, посему не постесняюсь попросить пояснить вашу последнюю фразу в более доступном виде, ну кроме слова "Ахінея".
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:40
jeugen
Я слишком хорошо знаю, что такое у нас проверки! И как приходят с заранее спорными статьями законов и выламывают руки в одну или другую сторону. Причем НК может противоречить ГК или подзаконному акту и т д. Так, что это все полная муть!!!
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:01
Igorten написав:
Вы уж извините, минут 5 ломал голову, ну я и не претендую на гения, в лучшем случае выше среднего (проходил тест) , посему не постесняюсь попросить пояснить вашу последнюю фразу в более доступном виде, ну кроме слова "Ахінея".
Те, що в ЧЕК-листі не так багато можливостей описувати свої роздуми.
сова написав:
Я слишком хорошо знаю, что такое у нас проверки! И как приходят с заранее спорными статьями законов и выламывают руки в одну или другую сторону. Причем НК может противоречить ГК или подзаконному акту и т д. Так, что это все полная муть!!!
Теж маю гіркий досвід перевірок. Але ж хочеться вірити в краще. Що все буде так, як на початку нова була.
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