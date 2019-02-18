У 2019 році планується двоетапне підвищення тарифів на залізничні пасажирські перевезення.
Дивися повний текст В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:40
В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:40
Все правильно, доить по полной, а то у некоторых даже есть время тут умничать, зажрались :)
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:43
Ну звісно, дороги довели до такого стану, що люди часто вибирають залізницю (безпечніше , як не крути), тепер можна підвищувати хоч у 2 рази.
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