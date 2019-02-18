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В Укрзалізниці анонсують
підвищення цін на квитки

В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:40

В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році планується двоетапне підвищення тарифів на залізничні пасажирські перевезення.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:40

Все правильно, доить по полной, а то у некоторых даже есть время тут умничать, зажрались :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:43

Ну звісно, дороги довели до такого стану, що люди часто вибирають залізницю (безпечніше , як не крути), тепер можна підвищувати хоч у 2 рази.
Rainbow
 
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