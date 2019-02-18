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В Укрзалізниці анонсують
підвищення цін на квитки

В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:40

В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році планується двоетапне підвищення тарифів на залізничні пасажирські перевезення.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:40

Все правильно, доить по полной, а то у некоторых даже есть время тут умничать, зажрались :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:43

Ну звісно, дороги довели до такого стану, що люди часто вибирають залізницю (безпечніше , як не крути), тепер можна підвищувати хоч у 2 рази.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:49

УкрЗалізниця не повинна купувати все обладнання і запчастини по ціні, яка в рази! перевищує звичайні риночні ціни на аналогічну продукцію.

Вони задовбали своїми відкатами!!!!!!
dkurbatov
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:52

Конечно, виновата стоимость топлива и электроэнергии, ага :mrgreen:

Deutsche Bahn - протяженность путей 33 тыс км, количество сотрудников 323 тыс человек.
Укрзализниця - протяженность путей 24 тыс км, количество сотрудников 376 тыс человек.
Штат УЗ раздут минимум в 1,5 раза (немецкие железные дороги тоже не являются образцом эффективности). Не говоря уже о том, какое количество средств там воруется на закупках и неучтенных доходах!

Ни одному "эффективному менеджеру" госкомпаний за 5 лет не пришло в голову заняться внутренними процессами. Гораздо легче показывать "результативность" повышением тарифов. Думать тут не нужно - это вам не какой-нибудь мобильный операторв, который как только поднимет тарифы, сразу растеряет абонентскую базу в пользу конкурентов. Тут альтернатив нет... не хочешь платишь тариф - никуда не едешь (не греешься, не моешься...).

И в завершение, фрагмент последнего интервью экс-главы УЗ, одного веселого польского экспата:
Бальчун заявил, что причиной его конфликта с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном стало то, что ему не дали привести свою команду польских специалистов. А кроме того, его якобы заставляли заниматься пиаром вместо работы. По его словам, после прибытия в Киев он слишком много времени должен проводить на встречах, которые служили не столько решению проблем "Укрзализныци", как пиару украинской власти.
"Меня это начало беспокоить. Я – человек, которого интересует конкретная деятельность, а не имитация деятельности. Меня интересуют вызовы. Наконец я увидел, что из-за системы, которая меня окружила, у меня мало времени на основную работу", – вспоминает Бальчун.

https://ru.tsn.ua/ukrayina/slishkom-mno ... 36868.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0 ... 0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bahn
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 22 лют, 2019 11:54, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:52

Вызвано это тем, что пассажирские перевозки, которые должны финансироваться в соответствии со статьей 10 закона “О железнодорожном транспорте” из государственного бюджета, с 1996 года не получили ни копейки”

Так иди в суд подавай, а не басни рассказывай, если это правда, то суд выиграть - плёвое дело, мы же типа в правовом государстве живем.
yevgenmuza
 
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