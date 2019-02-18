В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки

Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:52

Конечно, виновата стоимость топлива и электроэнергии, ага- протяженность путей 33 тыс км, количество сотрудников 323 тыс человек.- протяженность путей 24 тыс км, количество сотрудников 376 тыс человек.Штат УЗ раздут минимум в 1,5 раза (немецкие железные дороги тоже не являются образцом эффективности). Не говоря уже о том, какое количество средств там воруется на закупках и неучтенных доходах!Ни одному "эффективному менеджеру" госкомпаний за 5 лет не пришло в голову заняться внутренними процессами. Гораздо легче показывать "результативность" повышением тарифов. Думать тут не нужно - это вам не какой-нибудь мобильный операторв, который как только поднимет тарифы, сразу растеряет абонентскую базу в пользу конкурентов. Тут альтернатив нет... не хочешь платишь тариф - никуда не едешь (не греешься, не моешься...).И в завершение, фрагмент последнего интервью экс-главы УЗ, одного веселого польского экспата:Бальчун заявил, что причиной его конфликта с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном стало то, что ему не дали привести свою команду польских специалистов. А кроме того, его якобы заставляли заниматься пиаром вместо работы. По его словам, после прибытия в Киев он слишком много времени должен проводить на встречах, которые служили не столько решению проблем "Укрзализныци", как пиару украинской власти."Меня это начало беспокоить. Я – человек, которого интересует конкретная деятельность, а не имитация деятельности. Меня интересуют вызовы. Наконец я увидел, что из-за системы, которая меня окружила, у меня мало времени на основную работу", – вспоминает Бальчун.