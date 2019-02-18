У 2019 році планується двоетапне підвищення тарифів на залізничні пасажирські перевезення.
Дивися повний текст В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:40
В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:40
Все правильно, доить по полной, а то у некоторых даже есть время тут умничать, зажрались :)
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:43
Ну звісно, дороги довели до такого стану, що люди часто вибирають залізницю (безпечніше , як не крути), тепер можна підвищувати хоч у 2 рази.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:49
УкрЗалізниця не повинна купувати все обладнання і запчастини по ціні, яка в рази! перевищує звичайні риночні ціни на аналогічну продукцію.
Вони задовбали своїми відкатами!!!!!!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:52
Конечно, виновата стоимость топлива и электроэнергии, ага
Deutsche Bahn - протяженность путей 33 тыс км, количество сотрудников 323 тыс человек.
Укрзализниця - протяженность путей 24 тыс км, количество сотрудников 376 тыс человек.
Штат УЗ раздут минимум в 1,5 раза (немецкие железные дороги тоже не являются образцом эффективности). Не говоря уже о том, какое количество средств там воруется на закупках и неучтенных доходах!
Ни одному "эффективному менеджеру" госкомпаний за 5 лет не пришло в голову заняться внутренними процессами. Гораздо легче показывать "результативность" повышением тарифов. Думать тут не нужно - это вам не какой-нибудь мобильный операторв, который как только поднимет тарифы, сразу растеряет абонентскую базу в пользу конкурентов. Тут альтернатив нет... не хочешь платишь тариф - никуда не едешь (не греешься, не моешься...).
И в завершение, фрагмент последнего интервью экс-главы УЗ, одного веселого польского экспата:
Бальчун заявил, что причиной его конфликта с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном стало то, что ему не дали привести свою команду польских специалистов. А кроме того, его якобы заставляли заниматься пиаром вместо работы. По его словам, после прибытия в Киев он слишком много времени должен проводить на встречах, которые служили не столько решению проблем "Укрзализныци", как пиару украинской власти.
"Меня это начало беспокоить. Я – человек, которого интересует конкретная деятельность, а не имитация деятельности. Меня интересуют вызовы. Наконец я увидел, что из-за системы, которая меня окружила, у меня мало времени на основную работу", – вспоминает Бальчун.
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 22 лют, 2019 11:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:52
Вызвано это тем, что пассажирские перевозки, которые должны финансироваться в соответствии со статьей 10 закона “О железнодорожном транспорте” из государственного бюджета, с 1996 года не получили ни копейки”
Так иди в суд подавай, а не басни рассказывай, если это правда, то суд выиграть - плёвое дело, мы же типа в правовом государстве живем.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:11
Стало интересно. Взял стандартный маршрут в центре Украины Киев-Одесса, могу утверждать что на автобусе дешевле и быстрее. Странно все это Надеюсь граждане пересядут на свои авто и другой вид общественного транспорта, а по этим ценам пусть Омелян со товарищами ездит.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:48
Igorten, ехать целый день в автобусах или авто по убитым дорогам? да нафиг надо..
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:17
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