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В Укрзалізниці анонсують
підвищення цін на квитки

В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:32

  Igorten написав:Стало интересно. Взял стандартный маршрут в центре Украины Киев-Одесса, могу утверждать что на автобусе дешевле и быстрее. Странно все это :) Надеюсь граждане пересядут на свои авто и другой вид общественного транспорта, а по этим ценам пусть Омелян со товарищами ездит.


Не ври только, что ты взял маршрут Киев - Одесса от фонаря и назвал его стандартным. Там почти 200 км разницы в расстоянии в пользу автобуса + трасса. То есть, чуть ли не единственный маршрут где и дорога приличная и расстояние значительно короче. Если взять Киев-Львов, где Маршрут по ЖД и трассе приблизительно одинаковый - то там автобусы почти не ездят.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:50

Одні реформи. Куди не кинь. Газ, електроенергія, освіта, тепло і т.д. Суть реформ чим швидше підняти тарифи і збрити грошенят ще з того населення яке тут осталось.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:21

Re: В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки

  Giroi написав:Не ври


Шел бы ты лесом мил друг. В таком тоне будешь своей маме писать, хам. Хотя чего это я, это типичный свидетель реформ наверное :)
Igorten
 
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