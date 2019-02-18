В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки

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Igorten написав:Стало интересно. Взял стандартный маршрут в центре Украины Киев-Одесса, могу утверждать что на автобусе дешевле и быстрее. Странно все это Надеюсь граждане пересядут на свои авто и другой вид общественного транспорта, а по этим ценам пусть Омелян со товарищами ездит.
Не ври только, что ты взял маршрут Киев - Одесса от фонаря и назвал его стандартным. Там почти 200 км разницы в расстоянии в пользу автобуса + трасса. То есть, чуть ли не единственный маршрут где и дорога приличная и расстояние значительно короче. Если взять Киев-Львов, где Маршрут по ЖД и трассе приблизительно одинаковый - то там автобусы почти не ездят.