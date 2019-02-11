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В Укрзалізниці анонсують
підвищення цін на квитки

В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:32

  Igorten написав:Стало интересно. Взял стандартный маршрут в центре Украины Киев-Одесса, могу утверждать что на автобусе дешевле и быстрее. Странно все это :) Надеюсь граждане пересядут на свои авто и другой вид общественного транспорта, а по этим ценам пусть Омелян со товарищами ездит.


Не ври только, что ты взял маршрут Киев - Одесса от фонаря и назвал его стандартным. Там почти 200 км разницы в расстоянии в пользу автобуса + трасса. То есть, чуть ли не единственный маршрут где и дорога приличная и расстояние значительно короче. Если взять Киев-Львов, где Маршрут по ЖД и трассе приблизительно одинаковый - то там автобусы почти не ездят.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:50

Одні реформи. Куди не кинь. Газ, електроенергія, освіта, тепло і т.д. Суть реформ чим швидше підняти тарифи і збрити грошенят ще з того населення яке тут осталось.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:21

Re: В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки

  Giroi написав:Не ври


Шел бы ты лесом мил друг. В таком тоне будешь своей маме писать, хам. Хотя чего это я, это типичный свидетель реформ наверное :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:52

Общий обзор по поводу тарифной политики УЗ.
https://112.ua/statji/uz-skryto-povysha ... 58499.html

На самом деле УЗ своей тарифной политикой давно диктует обесценивание гривны.
Не станут больше заработки, ибо у населения просто напросто нет средств платить за такие билеты. Станут меньше ездить в таких условиях.
С другой стороны максимальное "пакращання" УЗ сотворила ещё при голубых - проезд стал не по пути следования от точки А до точки Б, а в прямом смысле слова от точки А до точки Б.
Закрыли тем самым сотни малых станций, обрезав доступ населения к железнодорожному транспорту, и т.д.
Короче принудительно банкротят под приватизацию.
А если учесть появление "американских" паровозов - то уже сейчас можно с уверенностью говорить, что собственник будет зарегистрирован в США.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:01

“К сожалению, дебет с кредитом перестает сходиться, стоимость топлива, электроэнергии систематически растет, и мы вынуждены так же корректировать цену на билеты, поскольку не получаем не только поддержки из государственного бюджета, но и возмещение за перевозку льготных категорий граждан от местных органов самоуправления, что дает нам еще минус 800 миллионов гривен по году. Соответственно, ничего не может существовать даром. Или это кто-то будет платить, так, как это было отстроено в начале в законодательстве, в бюджете разных уровней, или мы должны поднимать (тарифы – ред.) Для того, чтобы удерживать и балансировать “Укрзализныцю” на ключевом результате”, – заявил Рязанцев.

Я так понимаю, что именно с этой целью, не смотря на войну не были сняты с хранения паровозы!
Я так понимаю, что именно с этой целью палили четыре блока "Углегорской" электростанции. Я так понимаю, что именно с этой целью пассажирские вагоны, в состоянии .... - когда опасно для жизни залазить на полку. А зимой через окна наметает снег.
Я так понимаю, что именно с этой целью, закрыли малые станции тем самым отказав в перевозке миллионам пассажиров?
.......................................................................................
Я так понимаю, что именно с этой целью ликвидировали Кирпу?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:25

  dost1980 написав:сплошные покращення. По-новому надоело, дайте по-старому!

"Укрзализныцю" приравняли к действиям России. "Убивает экспорт пищевой промышленности"

11.02.2019 15:14.
http://www.ostro.org/general/economics/news/563102/

Регулярное повышение тарифов "Укрзализныцы" на ж/д грузоперевозки и протекционистские действия России привели к потере кондитерскими компаниями Украины 60 тысяч т. Экспорта за 4 года. Об этом заявил глава ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк в интервью 112.ua.

По данным Баландюка, только за прошлый год ставка повышалась три раза и выросла от изначального размера в 6 раз.

"Это фактически убивает экспорт пищевой промышленности с учетом транзитной войны с Россией, которая незаконно блокирует транзит по своей территории, закрывая украинской продукции доступ на рынки Центральной Азии", - заявил Баландюк.

По словам главы Ассоциации, украинские производители вынуждены использовать альтернативные маршруты через Черноморскую и Каспийскую паромные переправы, что в 2,5 раза дороже, чем возить через территорию России.

"Все это негативно влияет на торговое присутствие украинской продукции на рынках. Только кондитерский экспорт за 4 года уже потерял 60 тыс. т", - сказал он.

Комментируя предоставление "Укразализныце" права автоматически индексировать тарифы ж/д грузоперевозок на индекс цен производителей промышленной продукции, Балдынюк отметил, что это негативно скажется как на бизнесе, так и на экономике в целом. В качестве примера он привел ситуацию с предоставлением УЗ права самостоятельно определять ставку на использование вагонов. По данным АМКУ, доля госмонополиста только в крытых вагонах (используются для перевозок пищевой продукции) достигает 78%.

В статье 112.ua. на данную тему говорится, что Кабмин намерен одобрить инициативу "Укрзализныци" о введении автоматической индексации тарифа на грузоперевозки на индекс промышленных цен. Это означает, что государственный монополист сможет произвольно менять ставки тарифов в сторону повышения, пересматривая их ежеквартально.

Ранее каждое очередное повышение тарифов утверждал Кабмин.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:17

В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки
На залог собирают.
https://gordonua.com/news/politics/v-su ... 58926.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<12
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