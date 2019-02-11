В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки

Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:25

dost1980 написав: сплошные покращення. По-новому надоело, дайте по-старому! сплошные покращення. По-новому надоело, дайте по-старому!

11.02.2019 15:14.Регулярное повышение тарифов "Укрзализныцы" на ж/д грузоперевозки и протекционистские действия России привели к потере кондитерскими компаниями Украины 60 тысяч т. Экспорта за 4 года. Об этом заявил глава ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк в интервью 112.ua.По данным Баландюка, только за прошлый год ставка повышалась три раза и выросла от изначального размера в 6 раз."Это фактически убивает экспорт пищевой промышленности с учетом транзитной войны с Россией, которая незаконно блокирует транзит по своей территории, закрывая украинской продукции доступ на рынки Центральной Азии", - заявил Баландюк.По словам главы Ассоциации, украинские производители вынуждены использовать альтернативные маршруты через Черноморскую и Каспийскую паромные переправы, что в 2,5 раза дороже, чем возить через территорию России."Все это негативно влияет на торговое присутствие украинской продукции на рынках. Только кондитерский экспорт за 4 года уже потерял 60 тыс. т", - сказал он.Комментируя предоставление "Укразализныце" права автоматически индексировать тарифы ж/д грузоперевозок на индекс цен производителей промышленной продукции, Балдынюк отметил, что это негативно скажется как на бизнесе, так и на экономике в целом. В качестве примера он привел ситуацию с предоставлением УЗ права самостоятельно определять ставку на использование вагонов. По данным АМКУ, доля госмонополиста только в крытых вагонах (используются для перевозок пищевой продукции) достигает 78%.В статье 112.ua. на данную тему говорится, что Кабмин намерен одобрить инициативу "Укрзализныци" о введении автоматической индексации тарифа на грузоперевозки на индекс промышленных цен. Это означает, что государственный монополист сможет произвольно менять ставки тарифов в сторону повышения, пересматривая их ежеквартально.Ранее каждое очередное повышение тарифов утверждал Кабмин.