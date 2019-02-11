В Укрзалізниці анонсують підвищення цін на квитки

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Igorten написав:Стало интересно. Взял стандартный маршрут в центре Украины Киев-Одесса, могу утверждать что на автобусе дешевле и быстрее. Странно все это Надеюсь граждане пересядут на свои авто и другой вид общественного транспорта, а по этим ценам пусть Омелян со товарищами ездит.
Не ври только, что ты взял маршрут Киев - Одесса от фонаря и назвал его стандартным. Там почти 200 км разницы в расстоянии в пользу автобуса + трасса. То есть, чуть ли не единственный маршрут где и дорога приличная и расстояние значительно короче. Если взять Киев-Львов, где Маршрут по ЖД и трассе приблизительно одинаковый - то там автобусы почти не ездят.
На самом деле УЗ своей тарифной политикой давно диктует обесценивание гривны. Не станут больше заработки, ибо у населения просто напросто нет средств платить за такие билеты. Станут меньше ездить в таких условиях. С другой стороны максимальное "пакращання" УЗ сотворила ещё при голубых - проезд стал не по пути следования от точки А до точки Б, а в прямом смысле слова от точки А до точки Б. Закрыли тем самым сотни малых станций, обрезав доступ населения к железнодорожному транспорту, и т.д. Короче принудительно банкротят под приватизацию. А если учесть появление "американских" паровозов - то уже сейчас можно с уверенностью говорить, что собственник будет зарегистрирован в США.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
“К сожалению, дебет с кредитом перестает сходиться, стоимость топлива, электроэнергии систематически растет, и мы вынуждены так же корректировать цену на билеты, поскольку не получаем не только поддержки из государственного бюджета, но и возмещение за перевозку льготных категорий граждан от местных органов самоуправления, что дает нам еще минус 800 миллионов гривен по году. Соответственно, ничего не может существовать даром. Или это кто-то будет платить, так, как это было отстроено в начале в законодательстве, в бюджете разных уровней, или мы должны поднимать (тарифы – ред.) Для того, чтобы удерживать и балансировать “Укрзализныцю” на ключевом результате”, – заявил Рязанцев.
Я так понимаю, что именно с этой целью, не смотря на войну не были сняты с хранения паровозы! Я так понимаю, что именно с этой целью палили четыре блока "Углегорской" электростанции. Я так понимаю, что именно с этой целью пассажирские вагоны, в состоянии .... - когда опасно для жизни залазить на полку. А зимой через окна наметает снег. Я так понимаю, что именно с этой целью, закрыли малые станции тем самым отказав в перевозке миллионам пассажиров? ....................................................................................... Я так понимаю, что именно с этой целью ликвидировали Кирпу?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Регулярное повышение тарифов "Укрзализныцы" на ж/д грузоперевозки и протекционистские действия России привели к потере кондитерскими компаниями Украины 60 тысяч т. Экспорта за 4 года. Об этом заявил глава ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк в интервью 112.ua.
По данным Баландюка, только за прошлый год ставка повышалась три раза и выросла от изначального размера в 6 раз.
"Это фактически убивает экспорт пищевой промышленности с учетом транзитной войны с Россией, которая незаконно блокирует транзит по своей территории, закрывая украинской продукции доступ на рынки Центральной Азии", - заявил Баландюк.
По словам главы Ассоциации, украинские производители вынуждены использовать альтернативные маршруты через Черноморскую и Каспийскую паромные переправы, что в 2,5 раза дороже, чем возить через территорию России.
"Все это негативно влияет на торговое присутствие украинской продукции на рынках. Только кондитерский экспорт за 4 года уже потерял 60 тыс. т", - сказал он.
Комментируя предоставление "Укразализныце" права автоматически индексировать тарифы ж/д грузоперевозок на индекс цен производителей промышленной продукции, Балдынюк отметил, что это негативно скажется как на бизнесе, так и на экономике в целом. В качестве примера он привел ситуацию с предоставлением УЗ права самостоятельно определять ставку на использование вагонов. По данным АМКУ, доля госмонополиста только в крытых вагонах (используются для перевозок пищевой продукции) достигает 78%.
В статье 112.ua. на данную тему говорится, что Кабмин намерен одобрить инициативу "Укрзализныци" о введении автоматической индексации тарифа на грузоперевозки на индекс промышленных цен. Это означает, что государственный монополист сможет произвольно менять ставки тарифов в сторону повышения, пересматривая их ежеквартально.
Ранее каждое очередное повышение тарифов утверждал Кабмин.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Из последнего официоза: Позиция » Позиция » Новости Позиция » Деньги » Глава "Укрзализныци" получил 830 тысяч зарплаты за январь http://pozitciya.com.ua/70882-glava-ukr ... anvar.html 23 февраля 2019 07:31 Глава "Укрзализныци" получил 830 тысяч зарплаты за январьЗарплаты глав украинских госконцернов неадекватны и полностью оторваны от реальности, яркое тому подтверждение - глава правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, который по итогам января 2019 года получил зарплату в размере 830 тысяч гривен.
Соответствующая информация содержится в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Стоит отметить, что заработная плата главы УЗ резко контрастирует со средней зарплатой по предприятию, которая, согласно официальных данных, составляет 8,5 тысяч гривен, что пересчете на доллары равно примерно 300$ и является самой одной из самых низких на просторах бывшего СССР.
Зарплаты железнодорожников Эстонии, Латвии, Литвы, России, Казахстана, Беларуси, Армении, Грузии и даже Кыргызстана выше чем в Украине.
Любопытно, что по итогам 2018 года Евгений Кравцов получил 9 миллионов 749 тысяч 90 гривен заработной платы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.