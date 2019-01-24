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В ДФС повідомили, як працюватимуть
митниці в останній...

В ДФС повідомили, як працюватимуть митниці в останній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:43

В ДФС повідомили, як працюватимуть митниці в останній...

Пропонуємо до обговорення:
Розмитнити авто за знижками можна буде і наступного дня, повідомив заступник голови ДФС Віктор Кривіцький.

Дивися повний текст В ДФС повідомили, як працюватимуть митниці в останній день розмитнення \"єврономерів\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:43

Вместо предоставления возможности своим, далеко не самым богатым гражданам по европейским меркам, покупать машины для бизнеса работы и т.д. снова обложили налогами дабы продолжали работать нелегальные схемы под покровительством госслужащих.
cia
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