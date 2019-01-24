Розмитнити авто за знижками можна буде і наступного дня, повідомив заступник голови ДФС Віктор Кривіцький.
Дивися повний текст В ДФС повідомили, як працюватимуть митниці в останній день розмитнення \"єврономерів\".
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:43
В ДФС повідомили, як працюватимуть митниці в останній...
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Дивися повний текст В ДФС повідомили, як працюватимуть митниці в останній день розмитнення \"єврономерів\".
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:43
Вместо предоставления возможности своим, далеко не самым богатым гражданам по европейским меркам, покупать машины для бизнеса работы и т.д. снова обложили налогами дабы продолжали работать нелегальные схемы под покровительством госслужащих.
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