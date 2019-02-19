Україна в 2018 році імпортувала 10,39 млрд куб. м природного газу на загальну суму 3,12 млрд дол., повідомляє Державна служба статистики.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:55
Україна за рік імпортувала газу на $3 мільярди
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна за рік імпортувала газу на $3 мільярди.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:55
зате при януковичі "В стоимостном выражении импорт газа в 2011 г. вырос на 49,5% - до 14 млрд 046 млн 027,6 тыс. долл."
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