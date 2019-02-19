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Україна за рік імпортувала
газу на $3 мільярди

Україна за рік імпортувала газу на $3 мільярди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:55

Україна за рік імпортувала газу на $3 мільярди

Пропонуємо до обговорення:
Україна в 2018 році імпортувала 10,39 млрд куб. м природного газу на загальну суму 3,12 млрд дол., повідомляє Державна служба статистики.

Дивися повний текст Україна за рік імпортувала газу на $3 мільярди.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:55

зате при януковичі "В стоимостном выражении импорт газа в 2011 г. вырос на 49,5% - до 14 млрд 046 млн 027,6 тыс. долл."
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:24

А какой тариф был для населения при Януковиче?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:47

а кто спонсировал низкие цены на газ для населения при януковиче? неужели федорыч из своего кармана? а, ну да, дефицит Нафтогаза был 100млрд гривен в год. хозяйственники, одним словом
olexiy_ogryzko
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