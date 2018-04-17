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В Україні готують до серійного виробництва електробайк...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:35
Пропонуємо до обговорення:
В Україні створили потужний електробайк ScrAmper, який вже готуються запустити в серійне виробництво.
Дивися повний текст В Україні готують до серійного виробництва електробайк (фото)
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:35
Так, может, скоро и электромобиль серийный выпустят
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titanik
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