Кіпр має один із найбільш привабливих податкових режимів.
Дивися повний текст Ірина Петренко: Кіпр як тиха гавань для програмування.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:49
Ірина Петренко: Кіпр як тиха гавань для програмування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ірина Петренко: Кіпр як тиха гавань для програмування.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:50
Хотел бы напомнить автору статьи, что на сегодняшний день, население Земли еще не достигло 8 миллиардов.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:07
michael_kiseloff Ей за статью деньги платят, а вы о населении Земли...
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:10
Количество пользователей интернета в мире, по данным Internet World Stats (IWS) на 30.06.2018, составляет 4 208 571 287 чел. Всё население планеты 7 634 758 428 чел.
Но Ира - налоговый консультант, директор консалтингового агентства «Proud Consulting», в ее работе удваивание - это не ошибка....
Странную рекламу она себе делает...И кто с ней работать будет?
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