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Ірина Петренко: Кіпр як тиха
гавань для програмування

Ірина Петренко: Кіпр як тиха гавань для програмування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:49

Ірина Петренко: Кіпр як тиха гавань для програмування

Пропонуємо до обговорення:
Кіпр має один із найбільш привабливих податкових режимів.

Дивися повний текст Ірина Петренко: Кіпр як тиха гавань для програмування.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:50

Хотел бы напомнить автору статьи, что на сегодняшний день, население Земли еще не достигло 8 миллиардов.
michael_kiseloff
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:07

michael_kiseloff Ей за статью деньги платят, а вы о населении Земли...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:10

Количество пользователей интернета в мире, по данным Internet World Stats (IWS) на 30.06.2018, составляет 4 208 571 287 чел. Всё население планеты 7 634 758 428 чел.
Но Ира - налоговый консультант, директор консалтингового агентства «Proud Consulting», в ее работе удваивание - это не ошибка....
Странную рекламу она себе делает...И кто с ней работать будет?
laa1999
 
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