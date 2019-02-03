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Vodafone вперше підключив 5G-смартфони до своєї мережі
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:06
Пропонуємо до обговорення:
Оператор стільникового зв'язку Vodafone повідомив у середу про успішне тестове підключення смартфонів 5G до своєї мережі, проведене в рамках підготовки до запуску мереж наступного покоління в кількох європейських містах в кінці цього року.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:06
На территории Украины пока не выделены частоты под 5G. Да и телефонов таких пока в продаже нет.
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vaspiteraleks
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