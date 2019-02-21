Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі "112 Україна".
Дивися повний текст Кабмін готує зміни для бідних пенсіонерів із великим стажем.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:18
Кабмін готує зміни для бідних пенсіонерів із великим стажем
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін готує зміни для бідних пенсіонерів із великим стажем.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:18
И почему ,кто платил большие налоги, должен получать одинаковую пенсию, с теми, кто не платил налогов?
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:23
Бред вся наша пенсионная система...
Она не справедлива и далека от реальности виживания и логики.
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