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Кабмін готує зміни для бідних
пенсіонерів із великим стажем

Кабмін готує зміни для бідних пенсіонерів із великим стажем
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:18

Кабмін готує зміни для бідних пенсіонерів із великим стажем

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі "112 Україна".

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И почему ,кто платил большие налоги, должен получать одинаковую пенсию, с теми, кто не платил налогов?
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:23

Бред вся наша пенсионная система...
Она не справедлива и далека от реальности виживания и логики.
magneet
 
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