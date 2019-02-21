Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі "112 Україна".
Дивися повний текст Кабмін готує зміни для бідних пенсіонерів із великим стажем.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:18
Кабмін готує зміни для бідних пенсіонерів із великим стажем
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін готує зміни для бідних пенсіонерів із великим стажем.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:18
И почему ,кто платил большие налоги, должен получать одинаковую пенсию, с теми, кто не платил налогов?
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:23
Бред вся наша пенсионная система...
Она не справедлива и далека от реальности виживания и логики.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:44
Та да, за 5 лет не придумали, а перед выборами придумают. Какие санитарки и колхозники, 95% населения в советское время получали 100-160 рублей, это была обычная зарплата, теперь с помощью коэффициентов ее занизили и сказали, что она низкая. На самом же деле на эту зарплату можно было купить 50 Киевских торгов, 1000 буханок хлеба, 5000 раз проехать в трамвае. Так что это как сейчас несколько десятков тысяч гривен, не так и мало с учетом того, что слесарь в Киевгазэнерджи сейчас получает 6000 гривен. И это при таких тарифах. Не говоря уже о пенсиях, они были почти как зарплата, моя бабушка до 1991-го года получала 132 рубля пенсии.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:50
конечно вы все правы.пенсионная система не справедливая,уравниловка убиваю веру в справедливость.люди,работавшие при союзе получали достаточную пенсию.все это верно.
Но.что делать людям дожившим до наших"светлых"дней,со стажем более 30-35 лет.имеющим "недающуюумереть"пенсию в 1600-1700 грн.давайте дадим им возможность дожить.поэтому если кабмин что то сделает для них, я двумя руками "за".да же если это предвыборная агитация.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:21
я не против повышения пенсий этим людям.дай бог им здоровья.но ведь остальные тоже работали.разве они устанавливали себе сами высокую зарплату.а где-же учет квалификации.профессии.ответственности за свою работу.у меня жена врач высшей категории,а сейчас ее зарплата практически такая же как у санитарки.это что.как это назвать.я всегда хорошо зарабатывал и налогов всегда платил больше других.приходилось работать и по три смены подряд.так почему я должен получать пенсию одинаковую.я конечно же против,а действия этой нынешней жидовской власти направлены не на решение вопроса по-существу,а на еще большее озлобление людей.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:22
Т.е люди, в стране с полным госрегулированием, выполняли тяжёлый труд ( эксплуатировались за даром) за низкое вознаграждение, теперь вынуждены это выслушивать? На сегодня мы шли, шли и пришли к той же ситуации - вне советское время средний украинец имеет достаточно низкую заработную плату. Много вопросов напрашивается..
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