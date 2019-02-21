Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі "112 Україна".
Дивися повний текст Кабмін готує зміни для бідних пенсіонерів із великим стажем.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:18
Кабмін готує зміни для бідних пенсіонерів із великим стажем
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін готує зміни для бідних пенсіонерів із великим стажем.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:18
И почему ,кто платил большие налоги, должен получать одинаковую пенсию, с теми, кто не платил налогов?
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:23
Бред вся наша пенсионная система...
Она не справедлива и далека от реальности виживания и логики.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:44
Та да, за 5 лет не придумали, а перед выборами придумают. Какие санитарки и колхозники, 95% населения в советское время получали 100-160 рублей, это была обычная зарплата, теперь с помощью коэффициентов ее занизили и сказали, что она низкая. На самом же деле на эту зарплату можно было купить 50 Киевских торгов, 1000 буханок хлеба, 5000 раз проехать в трамвае. Так что это как сейчас несколько десятков тысяч гривен, не так и мало с учетом того, что слесарь в Киевгазэнерджи сейчас получает 6000 гривен. И это при таких тарифах. Не говоря уже о пенсиях, они были почти как зарплата, моя бабушка до 1991-го года получала 132 рубля пенсии.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:50
конечно вы все правы.пенсионная система не справедливая,уравниловка убиваю веру в справедливость.люди,работавшие при союзе получали достаточную пенсию.все это верно.
Но.что делать людям дожившим до наших"светлых"дней,со стажем более 30-35 лет.имеющим "недающуюумереть"пенсию в 1600-1700 грн.давайте дадим им возможность дожить.поэтому если кабмин что то сделает для них, я двумя руками "за".да же если это предвыборная агитация.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:21
я не против повышения пенсий этим людям.дай бог им здоровья.но ведь остальные тоже работали.разве они устанавливали себе сами высокую зарплату.а где-же учет квалификации.профессии.ответственности за свою работу.у меня жена врач высшей категории,а сейчас ее зарплата практически такая же как у санитарки.это что.как это назвать.я всегда хорошо зарабатывал и налогов всегда платил больше других.приходилось работать и по три смены подряд.так почему я должен получать пенсию одинаковую.я конечно же против,а действия этой нынешней жидовской власти направлены не на решение вопроса по-существу,а на еще большее озлобление людей.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:22
Т.е люди, в стране с полным госрегулированием, выполняли тяжёлый труд ( эксплуатировались за даром) за низкое вознаграждение, теперь вынуждены это выслушивать? На сегодня мы шли, шли и пришли к той же ситуации - вне советское время средний украинец имеет достаточно низкую заработную плату. Много вопросов напрашивается..
Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:47
У меня отец был учителем с зарплатой около средней по СССР. Его сестра, не имеющая высшего образования, получала на треть меньше, но была всю жизнь нотариусом (при совке ее квартира (с очень крутым на то время ремонтом) тупо ломилась от дефицитных коробок с конфетами). Ну да ладно. Теперь у бати 1800 грн, у нее около 4000. Похоже, она с тех конфет тоже взносы платила, я правильно понял? Здесь вообще полное отсутствие логики. И будь ДНР-ЛНР проектом политическим, а не территориальным (даже пророссийским), они бы вполне на танках в Киев въехали. Даже, возможно, на украинских
Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:51
Ну да, очень важно было сделать акцент именно на колхозниках и уборщицах, их ведь больше, чем врачей, учителей, библиотекарей...
Молодцы. Работай - не работай - на пенсии у тебя будет управляемое выживание. Одна система субсидий чего стоит. У меня кореш уверен, что работая на вредном производстве на ферросплавном, он будет получать больше других. Значительно. Ну-ну...
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