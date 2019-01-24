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Ізраїль відправляє на Місяць
перший в історії приватний...

Ізраїль відправляє на Місяць перший в історії приватний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:26

Ізраїль відправляє на Місяць перший в історії приватний...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє Deutsche Welle, ізраїльська компанія може стати першою приватною компанію в історії, яка запустила місяцехід.

Дивися повний текст Ізраїль відправляє на Місяць перший в історії приватний місяцехід.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:26

..наверно повезет стратегические запасы мацы для будущих колонистов..а шо в етом удивительноГо?!..
maestro71
 
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