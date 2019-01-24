Як повідомляє Deutsche Welle, ізраїльська компанія може стати першою приватною компанію в історії, яка запустила місяцехід.
Дивися повний текст Ізраїль відправляє на Місяць перший в історії приватний місяцехід.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:26
Ізраїль відправляє на Місяць перший в історії приватний...
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Дивися повний текст Ізраїль відправляє на Місяць перший в історії приватний місяцехід.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:26
..наверно повезет стратегические запасы мацы для будущих колонистов..а шо в етом удивительноГо?!..
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