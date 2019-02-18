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В НБУ назвали умови для зниження облікової ставки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:26
Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку бачать передумови для зниження облікової ставки в цьому році.
Дивися повний текст В НБУ назвали умови для зниження облікової ставки
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:26
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