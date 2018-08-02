RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Франції будується
грандіозний круїзний лайнер

У Франції будується грандіозний круїзний лайнер
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:10

У Франції будується грандіозний круїзний лайнер

Пропонуємо до обговорення:
Корабель на 6700 пасажирів замовила американська фірма «Роял Карибеан», пуск на воду намічено на 2023 рік.

Дивися повний текст У Франції будується грандіозний круїзний лайнер.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87477
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:10

Мабуть - переобладнають Містралі. Франція чекає на ще одне замовлення...
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 468
З нами з: 08.08.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Франції інкасатор зник, прихопивши з собою 1 млн євро
R2 » Вів 12 лют, 2019 09:47
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лют, 2019 09:47
magneet
Макрон має намір закрити всі ТЕЦ у Франції
R2 » Пон 10 вер, 2018 07:52
9 584
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 вер, 2018 05:37
AlifeSoft
Гілка в "Бориспіль" будується з випередженням графіка,...
R2 » Сер 01 сер, 2018 15:53
8 818
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 13:23
olegpm16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11683)
22.02.2019 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.