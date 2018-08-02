Корабель на 6700 пасажирів замовила американська фірма «Роял Карибеан», пуск на воду намічено на 2023 рік.
Дивися повний текст У Франції будується грандіозний круїзний лайнер.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:10
У Франції будується грандіозний круїзний лайнер
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Дивися повний текст У Франції будується грандіозний круїзний лайнер.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:10
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