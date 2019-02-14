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НБУ вводить в обіг
нові 500 гривень (фото)

НБУ вводить в обіг нові 500 гривень (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:16

НБУ вводить в обіг нові 500 гривень (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Введені в обіг банкноти номіналом 500 гривень з підписом голови НБУ Якова Смолія.

Дивися повний текст НБУ вводить в обіг нові 500 гривень (фото).
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нарешті дочекалися)))
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